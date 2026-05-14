Міністр оборони Ізраїлю засудив вчинок Ламіна Ямала

Микола Літвінов — 14 травня 2026, 22:21
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац засудив вчинок вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямала, який розмахував палестинським прапором під час святкування перемоги в іспанському чемпіонаті.

Його слова передає Marca.

"Ламін Ямал вирішив підбурювати проти Ізраїлю та розпалювати ненависть, тоді як наші солдати ведуть боротьбу проти терористичної організації "ХАМАС", яка 7 жовтня вчинила масові вбивства, зґвалтування, підпали та вбивства єврейських дітей, жінок і людей похилого віку. Ті, хто підтримує подібні повідомлення, повинні запитати себе: чи вважаєте ви це гуманним? Чи є це моральним?", – написав Кац.

Також міністр оборони Ізраїлю додав, що не може мовчати, коли провокують його народ.

Зазначається, що на пресконференції головний тренер "синьо-гранатових" Ганс-Дітер Флік заявив, що сам був незадоволений вчинком свого підопічного, але німецький фахівець зазначив, що Ямал – вже 18-річний хлопець й він сам ухвалює рішення.

Нагадаємо, напередодні Барселона завдяки голам Решфорда та Торреса перемогла Реал з рахунком 2:0 у 35 турі іспанського чемпіонату. Після цього матчу "синьо-гранатові" достроково стали 29-кратними чемпіонами Іспанії.

Також додамо, що Ламін Ямал встиг ще й підколоти півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема, повторивши його допис у своєму інстаграмі.

