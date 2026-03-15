Велич та гріхи Жоана Лапорти: обіцяв Бекхема, зрадив Переса і двічі відродив Барселону

Сьогодні у Барселоні проходять вибори президента клубу, в яких приймуть участь близько 140 тисяч сосьйос.

Фаворитом перегонів вважається чинний президент Жоан Лапорта.

У разі успіху він розпочне вже 4-й термін, причому його перша каденція розпочалася ще на початку століття, коли Слон привіз на "Камп Ноу" Роналдіньйо.

В усій історії Барселони можна на пальцях перелічити персон, які були б рівні йому за впливом на клуб.

Чемпіон розповідає про феномен Лапорти у футболі та Іспанії.

***

Взагалі поточні вибори в Барселоні дуже спокійні.

От минулі – інша справа.

Ті проходили на тлі пандемії, що люто підкосила клубні фінанси. 1,35 млрд євро боргу – це як взагалі?!

Коли гроші на зарплати Мессі, Суаресу та іншим скінчилися, Карл-Гайнц Румменігге дивувався – мовляв, у Німеччині такий клуб негайно б ліквідували, бо він не вміє вести справи.

Є різниця у "веденні справ" у Баварії та Каталонії, еге ж?

І Жоан Лапорта – ходяче її уособлення.

Того разу він взагалі не мав балотуватися, бо за правилами кандидат повинен надати банківських гарантій на 124,5 млн євро, а у нього їх не було. CaixaBank, що співпрацював з Лапортою раніше, відмовився допомагати, бо стан Барси був надто вже жалюгідний.

І тоді раптом Лапорті зателефонували.

Говорив не хто-небудь, а президент Реала Флорентіно Перес. Він пропонував допомогу в обмін на підтримку його проєкту Суперліги, що мав стати альтернативою УЄФА.

Жоден радник на світі не порадив би Лапорті погоджуватися, бо і ризики високі, і союз антиприродний – ну де Реал, а де Барса?!

Але Жоан сказав "так".

А далі, того ж дня отримав від Переса контакт гендира Banco Sabadell Сесара Гонсалеса-Буено, який без ентузіазму виписав каталонцю потрібні мільйони. Він знову був у перегонах!

І, звісно, він виграв, бо клуб лежав у руїнах і став ідеальною жертвою для опозиціонера-популіста. По суті, все закінчилося вже коли Лапорта викупив банер навпроти "Сантьяго Бернабеу", щоб написати:

"Дочекатися не можу, щоб побачити вас знову".

"Кулес" оцінили.

Ну, а Перес...

Його Суперліга протрималася день, ставши посміховиськом на роки вперед, і Лапорта вивів Барсу з неї, як тільки з'явилася можливість.

So, this Laporta banner is in Madrid? Next to the Bernabéu?



— total Barça (@totalBarca) December 15, 2020

***

Є, знаєте, люди, що не сприймають життя аж надто серйозно, – і Жоан якраз такий.

Його батько, відомий лікар, відправив сина до школи при монастирі, але того вигнали, бо не молився.

Коледж перед вступом до медінституту? Знову вигнали, бо вкрав у викладача відповіді перед іспитом.

Ще далі була армія, де Лапорта оголосив голодування через... несмачні обіди.

Він не вилазив з гауптвахти, а якщо й виходив, то в самоволку – наприклад, на фінал КЄЧ-1986 до Севільї, де його улюблену Барселону шокував Стяуа.

"З юних років у мене дві пристрасті – футбол і політика", – запевняє Жоан, але це не вся правда.

Joan Laporta:



🗣️ "I prefer sex over money. I don't have to say anything else. Sex is health."

Ефектний, підтягнутий говорун Лапорта дуже подобався жінкам, і вже у 1990-му зачарував Констансу Ечеваррію – доньку топменеджера Хуана Ечеваррії, що очолював місцевий завод Nissan.

От як він прорвався до вузенького кола міської еліти.

От як роззнайомився з золотою молоддю Барселони, що терпіти не могла старого президента Жузепа Луїса Нуньєса.

От як його маленька Laporta&Arbos лише з 4 працівниками почала представляти самого Йохана Кройфа.

І коли у 1996-му Нуньєс звільнив Летючого голландця за погані результати, Лапорта з друзями заснували платформу Elefant Blau ("Синій слон"), аби його звалити. Нуньєс тоді всидів, але вже у 2000-му був змушений піти, а його віцепрезидент Жоан Гаспар виявився навіть більшою катастрофою. За 3 роки з ним Барса ні разу не фінішувала в топ-3 Ла Ліги.

І що найприкріше, вона втратила свого капітана та символа Луїша Фігу.

Ось цей момент Лапорта запам'ятав якнайкраще.

"Синій слон" у 1998-му. Лапорта у центрі, mundodeportivo.com

Коли він розпочав свою кампанію перед виборами у 2003-му, його рейтинг був 2,2%, а у конкурента Луїса Бассата – 42,6%.

І що зробив Лапорта? За 10 днів до виборів оголосив, прямо як Перес у 2000-му: якщо оберете мене, я куплю вам Девіда Бекхема.

Це була абсолютна брехня; Жоан знав, що Бекс хоче тільки в Мадрид, проте він домовився з агентом Піні Захаві, і той підтвердив його слова – авжеж, щоб вибити у Реала більшу комісію.

І "Кулес" на це повелися.

У день виборів за Лапорту проголосували 52,7%, а вже за пару днів Бекхем усміхався з футболкою Реала в руках.

***

І в цьому Лапорта весь – він обманює, ризикує, не париться і... дивним чином виходить сухим з води.

Ну от як він зібрав їх разом на початку 2000-х? Це фарт чи щось більше?

Сандро Росель був топменеджером у Nike, Ферран Соріано – той, що зараз керує проєктами City Group – очолював каталонський офіс виробника презервативів Durex.

Ще був Марк Інгла, що прийшов з маркетингу. А Альфонсо Годоль – взагалі шкільний товариш, що прикривав Жоана після його витівок.

І тим не менше, разом воно все якось вистрілило.

Попри те, що тренером призначили Франка Райкарда, який до Барси тренував лише роттердамську Спарту – і вилетів з нею з Ередівізі.

Попри невдачу з трансфером Роберто Аяли, після якої Лапорті підсунули маловідомого Рафу Маркеса з Монако.

Попри відмову директорів-дилетантів витрачатися на Кріштіану Роналду – мовляв, у Куарежми набагато краща преса.

Але ж вистрілило!

Це Росель привіз до Барселони Роналдіньйо, якого знав особисто ще з Бразилії, бо Ронні мав контракт з Nike.

Ну, а Інгла та Соріано зробили ще більше – революцію. У сезоні-2002/03 Барса заробила 39 млн на комерції, 42 млн – на ТБ-правах і 41 млн – на квитках на "Камп Ноу", а вже у чемпіонаті-2006/07 дохід склав 95, 106 та 88 млн відповідно.

І у них з'явився Мессі.

От як міг Лапорта знати у 2003-му, що в Ла Масії дозріває найкращий гравець, можливо, всіх часів?

А те, що у 2007-му приймає на роботу найвпливовішого тренера початку ХХІ століття? Адже Пепа Гвардіолу ще ніхто в ділі не бачив.

"У 2003 році ми очолювали революцію, яка також була революцією поколінь. Ми були другими, але піднімалися, і тепер ми попереду", – пишається Лапорта.

От тільки "ми" давно немає.

Той нелогічний, сенсаційний, приголомшливий успіх вдарив йому в голову занадто сильно.

Бум! 2005-й – Жоан скидає штани в аеропорту Барселони і кричить: "Та ви знаєте, хто я?!" митникам, у яких запищав металодетектор.

Бум! 2009-й – і п'яний Лапорта, весь у шампанському, на танцполі святкує ще один розгром Реала в компанії голого до пояса Златана.

Лапорта святкує перемогу в Класіко, marca.com

До того моменту він розсварився з усіма – Роселем, Соріано, Інглою; він розвівся з Констансою, з якою має трьох дітей. І зрештою, Лапорта розлучився і з Барселоною теж. У 2010-му його не переобрали, бо Жоана стало занадто багато. Він вже не рухав клуб вперед, а навалювався на нього усією своєю непомірною вагою.

***

Чи змінився він з тих пір?

Ну, хіба що кілограмів ще добрав, та в парламенті Каталонії трохи посидів у 2010-х – преса гнівалася, що нагло дрімав на важливих голосуваннях.

А так він все такий же балакучий, сварливий, шалено фартовий.

Саме заради фарту Лапорту й обрали у 2021-му – тоді здавалося, що ніщо інше вже не спрацює.

— total Barça (@totalBarca) January 25, 2021

Жоан того разу наобіцяв "Кулес" втримати Ліонеля Мессі, але, ставши президентом, відпустив на всі чотири сторони, аби врятувати бюджет – не Бекхем, але близько до того.

Хаві взагалі запевняє, що Лапорта власноруч не пустив Лео назад на "Камп Ноу" у 2023-му:

"Він сказав, що Мессі виступатиме проти нього, а так, мовляв, не годиться".

Жоан парирує у своєму стилі:

"Я розумію, як Хаві зараз неприємно – Флік виграє з тим ж складом, з яким він програвав".

При тому Лапорта по факту вичавив максимум і з Хаві теж, бо це Ернандес у компанії інших жертв "Слона" Матеу Алемані та Йорді Кройфа побудували команду, яка виграла Ла Лігу-2023. Левандовський, Ферран, Кунде, Рафінья прийшли "під них".

І тоді ж дебютував Ламін Ямаль – ну майже, як Лео у 2004-му.

От як Лапорта це відчуває?!

Його радники у 2021-му переконували, що Барселоні потрібно розпродувати Френкі, Педрі, Гаві й решту, аби латати дірку в бюджеті, яка лише за рік збільшилася на 481 млн.

Жоан натомість продав 25% ТБ-прав на Ла Лігу на наступні 25 років американській Sixth Street за 517 млн, чверть Barça Vision ще за 100 млн; втюхав назву стадіону Spotify за 280 млн; перепідписав контракт з Nike, вламавши виробника на негайний бонус у 158 млн, аби добрати ще гравців.

Усі кричали, що купувати старого Левандовського, втрачаючи майбутні доходи – дурість. І де тепер "всі"? І де Роберт? І де Лапорта?

І навіть коли останні "важелі" перекрив невгамовний Хав'єр Тебас, і Дані Ольмо підвис у повітрі, Жоан переконав іспанський уряд стати на свій бік.

Ось він, радіє новинам з Мадрида.

Преса за це відео Лапорту майже розіп'яла; для прісних 2020-х він надто вже зухвалий. Зате для Каталонії то був бальзам за душу – отже, знову викрутився!

Laporta went crazy and started screaming and celebrating happily after Registering Olmo and Pau Victor

— KinG £ (@xKGx__) January 8, 2025

***

Минулого року Барса виграла національний требл, як у кращі часи.

От тільки зараз геть не кращі часи.

Весь склад каталонців на Ньюкасл був придбаний за 140 млн євро, тоді як "Сороки" лише за одне літо витратили 270. Тим не менш, Лапорта привіз Гансі Фліка, а той знайшов у надрах Ла Масії Марка Берналя, Ферміна Лопеса, Пау Кубарсі, Жерара Мартіна – і все воно якось працює.

Ніхто в Європі не знає, як.

Якби фарт, інтуїція, волюнтаризм стали науками, то Лапорта вже б отримав за них Нобелівську премію.

"Може, це тому, що я живу своєю роботою", – каже він.

І зізнається, що краще б зустрівся з Пересом, ніж з конкурентом на сьогоднішніх виборах Віктором Фонтом, якого називає зрадником, мадридською підстілкою.

Але ж це не Фонт заключав з Пересом таємний союз!

Проте Лапорту вже не спинити.

Йому прощають спірний фінзвіт, де збитки перекладені на дочірні компанії, бо Барса перемагає і йде за 3-м чемпіонством за 4 сезони...

... закривають очі на справу щодо можливого підкупу куратора суддів Негрейри, бо Ламін Ямаль коштує 200 млн, а Ла Масія щомісяця дарує нових і нових зірочок.

... ігнорують, що реконструкцію "Камп Ноу" довірили туркам без досвіду, які зірвали всі терміни, а завершать аж у 2028-му, адже сьогодні на стадіон пропустять 62 тисячі фанів – і місто п'яне від щастя.

Ба більше, воно п'яне від Лапорти.

"Ну який Фонт... Ці технократи ховаються за комп'ютерами та Excel , і зрештою ведуть до краху. Я впевнений, що сосьйос приймуть вірне рішення. Ми маємо продовжувати рух до вершини", – і у відповідь овації.

Звісно, вони проголосують за нього вчетверте.

Ще ніколи Флорентіно Перес не помилявся у розрахунках так сильно.

