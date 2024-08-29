Жирона з голом та асистом Циганкова розгромила Осасуну: огляд матчу Ла Ліги

Жирона Віктора Циганкова у домашньому матчі третього туру іспанської Ла Ліги обіграла Осасуну з рахунком 4:0.

26-річний український вінгер відзначився геніальним асистом на Браяна Хіля у першому таймі та голом на старті другої половини гри. Для нього це були перші результативні дії у поточному сезоні.

Огляд поєдинку

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

3 тур, 29 серпня

Жирона — Осасуна 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Хіль, 2:0 - 53 Циганков, 3:0 - 56 Руїс, 4:0 - 90 Стуані

Нагадаємо, вчора мадридське Атлетико мінімально зіграло внічию проти Еспаньйол, а Атлетик у домашньому матчі на класі переміг Валенсію.