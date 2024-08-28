Атлетик здолав Валенсію, Вальядолід розписав мирову з Леганесом у 3 турі Ла Ліги

Сьогодні, 28 серпня, відбулися матчі третього туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Атлетик з Більбао здобув мінімальну перемогу над Валенсією, а Вальядолід розписав "суху" мирову з Леганесом.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліги

28 серпня, 3 тур

Атлетик — Валенсія 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Прадос

Вальядолід — Леганес 0:0

Також сьогодні відбудеться ще 2 матчі Ла Ліги:

22:30 Атлетико Мадрид — Еспаньйол

22:30 Реал Сосьєдад — Алавес

Зауважимо, що поєдинок між Бетісом та Хетафе перенесений через участь першого у плейоф кваліфікації Ліги конференцій, де він зустрінеться з Кривбасом. Поєдинок відбудеться в четвер, 29 серпня. Початок — о 22:00 за київським часом. Перша зустріч завершилася впевненою перемогою іспанців з рахунком 2:0.

Нагадаємо, напередодні Барселона здолала Райо Вальєкано у третьому турі Ла Ліги. Новачок команди Дані Ольмо, з реєстрацією якого у клубі були проблеми, забив вирішальний м'яч.

Ця перемога дозволила каталонцям вийти на перше місце у турнірній таблиці іспанського чемпіонату. Наразі Барселона є єдиною командою, яка ще не втрачала очок.