Циганков відзначився першим голом у сезоні-2024/2025

Півзахисник Жирони Віктор Циганков відзначився забитим голом у матчі проти Осасуни в межах третього туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Українець скористався помилкою суперника в штрафному майданчику та пробив повз воротаря. Для Циганкова — це друга результативна дія у сезоні-2024/25. Раніше Віктор також віддав гольову передачу на Браяна Гіля.

Станом на 70 хвилину жиронці перемагають з рахунком 3:0.

Нагадаємо, перший тур нового розіграшу українець пропустив через хворобу, в тому матчі Жирона розписала мирову з Бетісом. А у 2 турі Жирона з українцем поступилась мадридському Атлетико.