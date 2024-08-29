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Циганков віддав геніальний асист у матчі проти Осасуни

Олександр Булава — 29 серпня, 20:54
Циганков віддав геніальний асист у матчі проти Осасуни
Віктор Циганков
Getty Images

Український вінгер Жирони Віктор Циганков допоміг команді відкрити рахунок у матчі 3 туру Ла Ліги проти Осасуни.

26-річний півзахисник виконав ідеальну передачу з правого флангу на Браяна Хіля, який в дотик переправив м'яч у ворота суперників (1:0). Для українця — це перша результативна дія у сезоні-2024/25.

Нагадаємо, перший тур нового розіграшу українець пропустив через хворобу, в тому матчі Жирона розписала мирову з Бетісом. А у 2 турі Жирона з українцем поступилась мадридському Атлетико.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна Віктор Циганков

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