Циганков віддав геніальний асист у матчі проти Осасуни

Український вінгер Жирони Віктор Циганков допоміг команді відкрити рахунок у матчі 3 туру Ла Ліги проти Осасуни.

26-річний півзахисник виконав ідеальну передачу з правого флангу на Браяна Хіля, який в дотик переправив м'яч у ворота суперників (1:0). Для українця — це перша результативна дія у сезоні-2024/25.

Нагадаємо, перший тур нового розіграшу українець пропустив через хворобу, в тому матчі Жирона розписала мирову з Бетісом. А у 2 турі Жирона з українцем поступилась мадридському Атлетико.