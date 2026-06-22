Іспанський клуб з найбільшим "українським десантом" призначив нового головного тренера

Іспанська Жирона, за яку виступають українці Владислав Ванат, Віктор Циганков та Владислав Крапивцов, оголосила про призначення нового головного тренера.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Наставником команди став Кіке Альварес. Він змінив на цій посаді Мічела Санчеса, який очолив Аякс.

✍️ Quique Álvarez, nou entrenador del Girona FChttps://t.co/7v72evtP8Z pic.twitter.com/LFvQW501ok — Girona FC (@GironaFC) June 22, 2026

Деталі угоди не розголошуються. Зазначено, що перед тренером поставлено завдання повернути команду у Ла Лігу.

Раніше Альварес обіймав посаду тренера резервної команди каталонців. Кіке також працював асистентом головного тренера у Вільярреалі, Алавесі та Леванте.

Раніше повідомлялося, що вінгер клубу Віктор Циганков може продовжити кар'єру у Еспаньйолі або Аяксі.