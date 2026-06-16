Барселона зацікавлена у трансфері Циганкова

Вінгер Жирони Віктор Циганков зацікавив Барселону, яка готова розглянути варіант підписання гравця збірної України.

Про це повідомляє Sport.es.

Наразі "блаугранас" активно моніторять ринок у пошуках фінансово вигідних варіантів для зміцнення атаки. Трансфер Циганкова ідеально вписується в цю стратегію, оскільки дозволить посилити склад без суттєвого навантаження на обмежений бюджет клубу. Також зарплата вінгера є значно нижчою за оклади великих зірок футбольного ринку, і цей фактор особливо цінує спортивне керівництво Барселони. Водночас Жирона змогла б орендувати молодих талантів каталонців.

Універсальність українця є однією з його головних переваг. Циганков здатний замінити Ламіна Ямала на правому фланзі, а також ефективно діяти на обох флангах атаки, у ролі атакувального півзахисника чи навіть "фальшивої дев'ятки".

Відзначимо, що у Циганкова є чинний контракт із Жироною, яка вилетіла з Ла Ліги за підсумками сезону-2025/26 – до 30 червня 2027-го.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Віктора у 15 мільйонів євро. Нагадаємо, що українець виступає за іспанський колектив із січня 2023-го. Відтоді провів у червоно-білій футболці 119 матчів (20 голів та 23 асисти).

Раніше повідомлялося, що Циганков може продовжити кар'єру у Еспаньйолі або Аяксі.