Жирона оформила трансфер українського форварда

Іспанська Жирона оголосила про трансфер українського нападника Олександра Пищура.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

21-річний форвард перейшов з угорського Дьйора. Він підписав контракт із "червоно-білими" до завершення сезону-2030/31.

Сума трансферу не розголошується. Раніше Фабріціо Романо заявляв, що вона має скласти один мільйон євро.

В минулій кампанії уродженець Чернігова провів 36 матчів на клубному рівні. У них він відзначився п'ятьма забитими м'ячами та двома гольовими передачами.

Нагадаємо, що Жирона вилетіла з Ла Ліги, посівши 19 місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Наступний сезон вона проведе у другому за силою дивізіоні.

За команду також виступають ще троє українців – Віктор Циганков, Владислав Ванат і Владислав Крапивцов. Майбутнє перших двох у клубі пока залишається під питанням.