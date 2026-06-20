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Жирону може очолити братський дует тренерів

Олег Дідух — 20 червня 2026, 16:21
Жирону може очолити братський дует тренерів
Кіке та Оскар Альвареси
ФК Жирона

Керівництво Жирони визначилося з головним тренером команди на наступний сезон.

Про це повідомляє Cadena Ser.

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За їхньою інформацією, команду очолить Кіке Альварес, який зараз є головним тренером резервної команди каталонців. Переговори з ним щодо зміни посади перебувають на фінальній стадії. Найімовірніше, до тренерського штабу Альвареса увійде його рідний брат Оскар.

Раніше Кіке Альварес працював асистентом головного тренера у Вільярреалі, Алавесі та Леванте. На посаді головного тренера Жирони він замінить Мічела Санчеса, який перейшов у Аякс після вильоту каталонців із Ла Ліги за підсумками сезону-2025/26.

Нещодавно повідомлялося про те, що у новій кампанії бюджет клубу скоротиться вдвічі.

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