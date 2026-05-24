Жирона Циганкова програла Ельче битву за місце в Ла Лізі, Барселона поступилася Валенсії в 38-му турі Прімери

У суботу, 23 травня, відбувся завершальний, 38-й тур іспанської Ла Ліги. За підсумком якого було визначено дві команди, які покинули дивізіон.

Жирона перед матчем з Ельче перебувала у зоні вильоту. Каталонський клуб влаштовувала лише перемога. Проте гол 21-річного уругвайського нападника Альваро Родрігеса наприкінці першого тайму зламав плани каталонців.

Жирона у другій половині стараннями Арнау Мартінеса відновила паритет, проте на більше "біло-червоних не вистачило. У підсумку команда Віктора Циганкова та Владислава Ваната наступний сезон розпочне у Сегунді.

Чемпіон сезону-2025/26 Барселона на виїзді поступилась Валенсії з рахунком 1:2. Голом у цій грі відзначився Роберт Левандовський, для якого це був останній поєдинок за "синьо-гранатових".

Реал з голом Кіліана Мбаппе переграв Атлетик Більбао. Для француза цей м'яч став 26-м у поточному розіграші, і з цим показником він виграв гонку бомбардирів.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

38 тур, 23 травня

Алавес – Райо Вальєкано 1:2 (1:0)

Гол: 1:0 – 13 Мартінес, 1:1 – 73 Камельйо, 1:2 – 90 Нтека

Бетіс – Леванте 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Еззальзулі, 1:1 – 45+1 Еспі, 2:1 – 68 Форнальс

Валенсія – Барселона 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 61 Левандовський, 1:1 – 66 Герра, 2:1 – 71 Ріоха, 3:1 – 90+7 Родрігес

Еспаньйол – Реал Сосьєдад 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Оскарссон, 1:1 – 65 Фернандес

Жирона – Ельче 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Родрігес, 1:1 – 48 Мартінес

Мальорка – Реал Ов'єдо 3:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 42 Торре, 2:0 – 63 Морланес, 3:0 – 88 Мурікі

Реал Мадрид – Атлетик 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 12 Гарсія, 2:0 – 41 Беллінгем, 2:1 – 45+1 Гурусета, 3:1 – 51 Мбаппе. 4:1 – 90 Діас, 4:2 – 90+2 Ісета

Сельта Віго – Севілья 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 51 Моріба

Хетафе – Осасуна 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 59 Мілья

За підсумками чемпіонату п'ять клубів у наступному сезоні будуть виступати у Лізі чемпіонів: Барселона, Реал, Вільярреал, Атлетико та Бетіс.

Сельта та Реал Сосьєдад (переможець Кубку Іспанії) зіграють у Лізі Європи, а Хетафе – у кваліфікації Ліги конференцій.

Турнірна таблиця Ла Ліги сезону-2025/26