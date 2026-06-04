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Жирона прагне зберегти Ваната – ЗМІ

Олег Дідух — 4 червня 2026, 14:49
Жирона прагне зберегти Ваната – ЗМІ
Владислав Ванат
ФК Жирона

Керівництво Жирони хоче зберегти у команді українського форварда Владислава Ваната.

Про це повідомляє L'Esportiu de Catalunya.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Жирона вилетіла з Ла Ліги. Проте клубне керівництво прагне швидко повернутися в еліту, та вже працює над формуванням конкурентоздатного складу команди на наступний сезон.

У Жироні сподіваються зберегти значну частину нинішнього основного складу, зокрема і форварда збірної України Владислава Ваната. У минулому сезоні 24-річний українець відзначився 10 голами та 2 асистами у 29 матчах у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2030 року.

Одним із тих гравців, які можуть покинути Жирону, є Віктор Циганков. Ним цікавляться Трабзонспор, Бетіс і Аякс.

Жирона Владислав Ванат

Жирона

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