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Аякс націлився на трансфер нападника збірної України

Олександр Булава — 9 липня 2026, 21:01
Аякс націлився на трансфер нападника збірної України
Владислав Ванат
Getty Images

Нападник Жирони та збірної України Владислав Ванат зацікавив нідерландський Аякс.

Про це повідомляє Voetbal Primeur.

У запрошенні форварда особисто зацікавлений новий головний тренер Аякса Мічел Санчес, який працював з гравцем у Жироні.

За інформацією журналіста ABC Deportes Анхеля Гарсії, Аякс вже розпочав переговори з іспанським клубом щодо потенційного трансферу.

У минулому сезоні 24-річний українець відзначився 10 голами та 2 асистами у 29 матчах у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Ванат знаходиться у списку потенційних підписань турецького Трабзонспору.

Нагадаємо, 1 липня Аякс попрощався з хавбеком збірної України Олександром Зінченком.

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