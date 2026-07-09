Аякс націлився на трансфер нападника збірної України

Нападник Жирони та збірної України Владислав Ванат зацікавив нідерландський Аякс.

Про це повідомляє Voetbal Primeur.

У запрошенні форварда особисто зацікавлений новий головний тренер Аякса Мічел Санчес, який працював з гравцем у Жироні.

За інформацією журналіста ABC Deportes Анхеля Гарсії, Аякс вже розпочав переговори з іспанським клубом щодо потенційного трансферу.

У минулому сезоні 24-річний українець відзначився 10 голами та 2 асистами у 29 матчах у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Ванат знаходиться у списку потенційних підписань турецького Трабзонспору.

Нагадаємо, 1 липня Аякс попрощався з хавбеком збірної України Олександром Зінченком.