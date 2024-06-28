Жирона презентувала нову форму на сезон-2024/25

Каталонська Жирона презентувала нову форму у співпраці з компанією Puma на сезон-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, Жирона за підсумками сезону-2023/24 посіла третє місце в чемпіонаті Іспанії та вперше в історії здобула путівку до Ліги чемпіонів.

За іспанський колектив виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, які цього літа стали трансферними цілями іменитих клубів.

Зокрема на українського нападника претендують Атлетико Мадрид, Наполі, Мілан та інші європейські клуби. Нещодавно з’являлася інформація, що Довбик уже досяг принципової домовленості з однією з вищеперерахованих команд.

Своєю чергою Циганков зацікавив декілька клубів Англійської Прем'єр-ліги.