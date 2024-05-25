Жирона — Гранада 7:0: огляд матчу Ла Ліги

Жирона обіграла Гранаду в останньому 38 турі іспанської Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

38 тур, 24 травня

Жирона — Гранада 7:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 30 Гарсія, 2:0 - 33 Циганков, 3:0 - 44 Довбик (пен.), 4:0 - 54 Циганков, 5:0 - 75 Довбик, 6:0 - 78 Стуані, 7:0 - 90 Довбик (пен.)

Українці Артем Довбик та Віктор Циганков долучилися до всіх забитих м'ячів команди. Артем зробив хет-трик, забивши двічі з пенальті, а Віктор відзначився дублем. Окрім цього, в обох по 1 гольовій передачі.

Три забиті м'ячі дозволили українському нападнику знову очолити гонку бомбардирів. У нього на рахунку 24 голи, а це на 1 м'яч більше ніж у нападника Вільярреала Александера Серлота.

Також Довбик отримав найвищу оцінку за матч. Його гру оцінили на 9.6 балів. А бал Циганкова виявився трохи меншим (9.4).

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Нещодавно повідомлялося, що Циганков став ціллю декількох клубів АПЛ. Також стало відомо, що Довбиком цікавиться Челсі.