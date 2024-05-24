Циганков зацікавив декілька клубів АПЛ — джерело
— 24 травня, 09:45
Український вінгер Жирони Віктор Циганков влітку може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі футболіст сфокусований на виступах за клуб та на майбутньому чемпіонаті Європи-2024 зі збірною України.
Однак декілька неназваних клубів АПЛ розглядають українця, як потенційну трансферну ціль влітку.
Зазначається, що остаточне рішення щодо продажу гравця буде залежати від Жирони.
Цього сезону Віктор забив 6 м'ячів і віддав 6 результативних передач у 29 матчах іспанської Ла Ліги.
Раніше ми повідомили, що інший український легіонер Жирони Артем Довбик може продовжити кар'єру в лондонському Челсі.