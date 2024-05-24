Циганков зацікавив декілька клубів АПЛ — джерело

Український вінгер Жирони Віктор Циганков влітку може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі футболіст сфокусований на виступах за клуб та на майбутньому чемпіонаті Європи-2024 зі збірною України.

Однак декілька неназваних клубів АПЛ розглядають українця, як потенційну трансферну ціль влітку.

Зазначається, що остаточне рішення щодо продажу гравця буде залежати від Жирони.

🇺🇦 Viktor Tsygankov, focused on final game with Girona and then Euros with Ukraine after 6 goals and 6 assist this season.



But several clubs in Premier League are monitoring him as potential summer target, one to watch - it will be up to Girona. pic.twitter.com/iyRmoWviTl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2024

Цього сезону Віктор забив 6 м'ячів і віддав 6 результативних передач у 29 матчах іспанської Ла Ліги.

Раніше ми повідомили, що інший український легіонер Жирони Артем Довбик може продовжити кар'єру в лондонському Челсі.