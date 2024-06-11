Довбик досяг принципової угоди з іспанським грандом
Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик домовився з мадридським Атлетико про майбутній трансфер.
Про це повідомив Патрік Бергер у своєму X (Twitter).
За інформацією інсайдера, 26-річний форвард зацікавлений у тому, щоб зробити наступний крок в Іспанії. На Довбика також претендує Наполі, але "матрацники" лідирують у боротьбі за найкращого бомбардира Ла Ліги.
Нагадаємо, після останнього оновлення Transfernarkt ринкова вартість Артема зросла до 35 мільйонів євро. Втім, клаусула в контракті українця з Жироною становить 40 млн.
У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії в XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).