Довбик досяг принципової угоди з іспанським грандом

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик домовився з мадридським Атлетико про майбутній трансфер.

Про це повідомив Патрік Бергер у своєму X (Twitter).

За інформацією інсайдера, 26-річний форвард зацікавлений у тому, щоб зробити наступний крок в Іспанії. На Довбика також претендує Наполі, але "матрацники" лідирують у боротьбі за найкращого бомбардира Ла Ліги.

🚨 Atlético Madrid want to sign Artem Dovbyk (26/🇺🇦) from Girona. There is an agreement in principle between La Liga goalgetter and the Spanish side. Napoli also in talks for the striker but Atlético leading the race.



Dovbyk keen to make the next step within Spain. Release… pic.twitter.com/M9KsleoKs5 — Patrick Berger (@berger_pj) June 11, 2024

Нагадаємо, після останнього оновлення Transfernarkt ринкова вартість Артема зросла до 35 мільйонів євро. Втім, клаусула в контракті українця з Жироною становить 40 млн.

У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії в XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).