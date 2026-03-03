Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна України назвала склад на матч з Англією у відборі на ЧС-2027

Олександр Булава — 3 березня 2026, 17:55
Збірна України назвала склад на матч з Англією у відборі на ЧС-2027

Жіноча збірна України визначилась зі стартовим складом на поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року проти команди Англії.

Україна: Самсон, Шайнюк, Петрик, Котик, Корсун, Басанська, Андрухів, Калініна, Овідійчук, Козлова, Кравчук

Англія: Гемптон, Хіндс, Вуббен-Мой, Вільямсон, Ле Тіссьє, Стенвей, Волш, Блінкільде Браун, Гемп, Руссо, Парк

Номінально домашній поєдинок відбудеться в турецькій Анталії на стадіоні "Мардан" та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Трансляція зустрічі доступна за посиланням.

У межах відбору на ЧС-2027 "синьо-жовті" зіграють по два матчі проти Англії, Іспанії та Ісландії. Пряму путівку на Мундіаль здобуде переможець групи, а команди що посіли місця з 2 по 4 зіграють матчі плейоф.

Нагадаємо, що 9 лютого жіночу збірну України очолила Ія Андрущак. На цій посаді вона замінила Володимира Пятенка.

Жіноча збірна України з футболу

Жіноча збірна України з футболу

Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2027
Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч відбору до ЧС-2027
Жіноча збірна України з футболу отримала нову головну тренерку
Жіноча збірна України дізналася місце проведення домашніх матчів Ліги націй 2026
Головний тренер жіночої збірної України залишив посаду

Останні новини