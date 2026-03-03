Українська правда
Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2027

Сергій Шаховець — 3 березня 2026, 14:49
Жіноча збірна України з футболу 3 березня проведе стартовий поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року проти команди Англії.

Номінально домашній поєдинок відбудеться в турецькій Анталії на стадіоні "Мардан". Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. До матчу готуються 24 футболістки

Дивіться трансляцію матчу, організовану пресслужбою УАФ, у прямому етері на "Чемпіоні".

У межах відбору на ЧС-2027 "синьо-жовті" зіграють по два матчі проти Англії, Іспанії та Ісландії. Пряму путівку на Мундіаль здобуде переможець групи, а команди що посіли місця з 2 по 4 зіграють матчі плейоф.

Нагадаємо, що 9 лютого жіночу збірну України очолила Ія Андрущак. На цій посаді вона замінила Володимира Пятенка.

