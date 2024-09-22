Жіноча Ворскла поступилася Селтіку в першому матчі битви за Лігу Чемпіонів

Чемпіон України, полтавська Ворскла, в номінально домашньому матчі, який пройшов на полі суперника, поступилася Селтіку в першій зустрічі другого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги Чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Битву на шотландському штучному газоні полтавки почали різко! На другій хвилині Роксолана Кравчук увірвалась в карну площу майже "сам-на-сам", била з метрів семи, але захисниця у підкаті заблокувала м’яч.

Але вже на 5-й - Ворскла пропустила. Американка Седрі Егню з метрів 12 лівою пробила точнісінько в кут – Катерина Самсон не дотягнулась. Ворскла пропустила перший м’яч у поточному сезоні, включно з чемпіонатом України!

Після пропущеного голу стався майже схожий момент за участі Роксолани Кравчук – нападниця увірвалась в карну зону, цілила в ближній – не точно.

В середині тайму знову вся увага на Роксолану! Підмоги попереду не було – наважилась на дальній удар, але вище воріт, які необачно залишила голкіперка Селтіка.

Шотландки у цей час відзначились хіба жорсткою грою проти капітана Яни Калініної. "Десятка" Ворскли постійно чіплялась за м’ячі та розганяла, коли їй давали, атаки.

Катерина Самсон здійснила суперсейв після удару головою впритул після кутового. Кліфорд могла забивати другий та якось примудрилась не влучити у ворота після передачі з правого флангу.

А потім була нагода всього тайму. Класний прохід лівим флангом 19-річної Вікторії Родіонової, ідеальний простріл з лицьової лінії. Ірина Котяш з кількох метрів не влучила у практично порожні ворота! Насичений, цікавий, але програний перший тайм!

Другий тайм "веселіше" почали шотландки. Активно нагнітали, креативили, мали шанси подвоїти рахунок. Кліфорд поцілила у стійку коли вирізала верхову передачу на дальню стійку. За кілька хвилин її передача вже знаходить голову партнерки – м’яч шмигнув повз стійку! Майже усі верхові дуелі – вигравали британки, змінювали фланги для атак. Зелено білі – замкнули біло-зелених на полтавській половині поля.

Але дівчата таки організували нагоду. Класна розрізна передача на хід від капітанки в карний майданчик, туди влетіла Родіонова, але її удар воротарка бере!

Так саме вона і врятувала свій Селтік ближче до завершення матчу – дивом на лінії воріт відбила удар головою від Роксолани Кравчук! Це був супермомент!

Далі американська легіонерка Кетрін Леферскі втекла віч-на-віч, вже всі бачили м’яч у сітці, але перемогла в дуелі Катерина Самсон! Останній шанс встановити рівновагу – штрафний удар з самого кута карного майданчика, але гостру подачу ніхто не замкнув.

Підопічні 30-річної шведської тренерки Елени Садіку відстояли прийнятний результат для протистояння з двох матчів.

В підсумку 0-1. Рівний двобій, аби ще й рахунок рівний. Загалом, з Селтіком можна грати та з Ліги Чемпіонів його "вибивати".

Ліга Чемпіонів.

Другий кваліфікаційний раунд, 22 вересня

Ворскла – Селтік 0:1

Голи: 1:0 – 5 Егню.

Ворскла залишилась єдиним від України претендентом на Лігу Чемпіонів. Віцечемпіон Колос з Ковалівки раніше не зумів подолати перший раунд кваліфікації. Команда з Київщини програла Аяксу та Брондбю.

Ворскла в першому раунді здолала латвійський РФШ (5:0) та угорський Ференцварош (2:0).

Матч-відповідь проти Селтіка Ворскла також зіграє в Шотландії. Поєдинок відбудеться 26-го вересня.

Нагадаємо, Ворскла прибула до Шотландії в пізніший від запланованого час через візові проблеми.