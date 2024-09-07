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Жіноча Ворскла перемогла Ференцварош та вийшла в наступний раунд кваліфікації ЛЧ

Ігор Чернявський — 7 вересня, 19:30
Жіноча Ворскла перемогла Ференцварош та вийшла в наступний раунд кваліфікації ЛЧ
ФК Ворскла

Ворскла мінімально перемогла Ференцварош у фіналі міні-турніру в межах першого раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів-2024/25.

Матч завершився з рахунком 2:0. Катерина Корсун відкрила рахунок на 29-й хвилині, а в компенсований час Роксолана Кравчук зняла всі питання щодо переможця. Зазначимо, що угорки догравали поєдинок у меншості.

Жіноча Ліга чемпіонів-2024/25
Кваліфікація
Фінал 1 раунду, 7 вересня

Ворскла — Ференцварош 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 — Корсун 29, 2:0 — Кравчук 90+3

Ворскла вийшла у другий раунд кваліфікації, за підсумками якого визначаться всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, минулого року полтавки зупинилися у кроці від виходу в групу, розгромно поступившись Ромі (1:9 за сумою двох матчів).

Ференцварош Жіноча Ліга чемпіонів Ворскла Полтава

Ференцварош

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