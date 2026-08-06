Головний тренер Селтіка був госпіталізований

Головного тренера шотландського Селтіка Мартіна О'Ніла було госпіталізовано та проведено невеличке хірургічне втручання, проте незабаром його випишуть з лікарні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"У відповідь на поширені чутки ми можемо підтвердити, що Мартін О'Ніл переніс невелику операцію в лікарні. Ми очікуємо, що Мартін випишеться з лікарні протягом найближчих одного-двох днів, і від його імені ми хотіли б подякувати вболівальникам за їхні добрі побажання. Просимо поважати приватність Мартіна та його родини".

Зауважимо, що О'Ніл очолив "Кельтів" в червні цього року, замінивши на цій посаді Вілфріда Нансі, котрого звільнили після одного місяця роботи. Це вже третя каденція північноірландського фахівця на чолі цього клубу.

Перший раз він опинився в кріслі наставника Селтіка ще у 2000 році. Тоді він потренував команду 5 років, під час котрих вивів її до фіналу Кубку УЄФА у 2003 році.

А повернувся О'Ніл до шотландського колективу в жовтні минулого року. Він на правах виконувача обов'язків головного тренера керував командою до грудня, після чого клуб призначив Вілфріда Нансі.

Додамо, що у минулому сезоні Селтік виграв внутрішній чемпіонат та здобув Кубок Шотландії.