Аякс дотиснув Колос у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 4 вересня, відбувся матч першого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів між нідерландським Аяксом (Амстердам) та українським Колосом (Ковалівка).

Поєдинок завершився з рахунком 4:1 на користь нідерландського колективу.

Зустріч обнадійливо розпочалась для Колоса. Вже на 26-й хвилині гри 21-річна українська захисниця Віолета Тян відкрила рахунок (0:1). Аякс зміг відновити паритет у другій половині гри, коли відзначилась Гукстра (1:1).

Оскільки основний час матчу завершився внічию, то гру перейшла у додатковий час, де нідерландці швидко вийшли вперед та надалі довели гру до розгрому.

Ліга чемпіонів—2024/25

Кваліфікація, перший раунд

4 вересня

Аякс (Нідерланди) — Колос (Україна) 4:1 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 - 26 Тян, 1:1 - 65 Гукстра, 2:1 - 96 Кеукелаар, 3:1 - ван Коппен, 4:1 - 113 Сабайо

Зазначимо, що напередодні перший раунд кваліфікації подолала полтавська Ворскла. Чемпіонки України розгромили команду СФК Рига (5:0).