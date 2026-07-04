Ексзірка Арсенала підпише новий контракт із Селтіком

Шотландський Селтік домовився про продовження співпраці з півзахисником Алексом Окслейдом-Чемберленом.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

32-річний гравець підпише однорічну угоду. Фінансові деталі не розголошуються.

Чемберлен виступає за шотландський клуб з лютого. Разом із Селтіком він здобув чемпіонський титул в останньому матчі сезону, обігравши Хартс.

Раніше хавбек захищав кольори Саутгемптона, лондонського Арсенала, Ліверпуля та Бешикташа. Трансферна вартість англійця оцінюється в 1,5 мільйона євро.

Напередодні Селтік затвердив Мартіна О'Нілла на посаді головного тренера клубу.