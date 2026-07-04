Ексзірка Арсенала підпише новий контракт із Селтіком
Алекс Окслейд-Чемберлен
Селтік
Шотландський Селтік домовився про продовження співпраці з півзахисником Алексом Окслейдом-Чемберленом.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
32-річний гравець підпише однорічну угоду. Фінансові деталі не розголошуються.
Чемберлен виступає за шотландський клуб з лютого. Разом із Селтіком він здобув чемпіонський титул в останньому матчі сезону, обігравши Хартс.
Раніше хавбек захищав кольори Саутгемптона, лондонського Арсенала, Ліверпуля та Бешикташа. Трансферна вартість англійця оцінюється в 1,5 мільйона євро.
Напередодні Селтік затвердив Мартіна О'Нілла на посаді головного тренера клубу.