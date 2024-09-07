Колос поступився Брондбю у другому поєдинку першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Ковалівський Колос драматично поступився данському Брондбю у другому поєдинку першого раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів. Міні-турнір за участі 4 команд сьогодні завершується в Данії. (Аякс, Фіорентина, Брондбю, Колос).

Господарки "кваліфаю" взялися контролювати матч з самого початку.

І вже на 9-й хвилині "перший пішов!" Захисниця Колоса вибила м’яча прямісінько на ногу суперниці. Сісіль Бучберг майстерно з кута карного майданчика поцілила в дальній кут. Дар’я Келюшик не дотягнулась.

Пропустивши, Колос увімкнувся — пішли моменти! Вероніка Андрухів майже втекла сам на сам, хотіла перекинути голкіперку, яка побігла на перехоплення, але та зорієнтувалася, а удар у нападниці не зовсім вдався.

Найліпшу нагоду забити мала Віолета Тян — авторка голу у ворота Аякса. Увірвалась у карний по центру, воротарка у шпагаті м’яча відбила! Андрухів добивала — але вище. Мали ще нагоду після розіграшу штрафного. Знову рамку захистили Мукаса!

А далі знову супер-шанс! Знову Андрухів навішує, Тян стелиться і пробиває в падінні головою — зовсім близько до стійки! Колос вже не впізнати, але забити до перерви не змогли.

Половину другого тайму команди не "феєрили". Колос намагався загострити довгими передачами вперед. Брондбю особливо не форсував, момент вимучили аж в середині тайму, м’яч просвистів біля хрестовини. А потім Келюшик витягнула з кута після дальнього удару.

Кінцівка матчу — це щось! Анастасія Вороніна перекидає воротарку зі штрафного ледь не з центра поля! Диво-гол — 1:1! Але вже в наступній атаці Брондбю краде шанс на овертайм! Вікландер з у карному майданчику підробила м’яч під праву і вгатила в дальній кут — 2:1!

Колос посів у групі 4-те місце (у першому матчі програв Аяксу 1:4) і припинив похід у кваліфікації Ліги Чемпіонів.

У матчі за перше місце Аякс зіграє проти Фіорентини. Італійки у першому матчі здолали Брондбю 1:0.

Ліга чемпіонів сезону-2024/25

Кваліфікація, перший раунд

Матч за 3 місце, 7 вересня

Брондбю — Колос 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 9, Бучберг, 1:1 – 90+2, Вороніна, 2:1 – 90+3, Вікландер.

Зазначимо, що чемпіонки України, полтавська Ворскла сьогодні в Будапешті зіграють другий матч першого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги Чемпіонів — проти Ференцвароша. Початок — о 17.30 за київським часом.