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Селтік може підписати колишнього хавбека Челсі та Мілана

Олег Дідух — 9 жовтня 2026, 21:56
Селтік може підписати колишнього хавбека Челсі та Мілана
Тьємуе Бакайоко
Getty Images

Відомий французький півзахисник Тьємуе Бакайоко може продовжити кар'єру в Селтіку.

Про це повідомляє Ентоні Джозеф.

За його інформацією, Бакайоко тренується з Селтіком протягом останніх кількох тижнів. Тепер шотландський клуб розглядає можливість підписання контракту.

У лютому поточного року Бакайоко уже вів переговори з Селтіком, проте тоді шотландський клуб зробив вибір на користь Алекса Окслейда-Чемберлена. Бакайоко перебуває в статусі вільного агента з літа 2025 року, коли покинув АЕК.

32-річний француз відомий, перш за все, за виступами за Монако, Челсі та Мілан. Також грав за Ренн, Наполі та Лор'ян. В 2017 році провів один матч за збірну Франції.

Нагадаємо, влітку поточного року Селтік затвердив Мартіна О'Ніла повноцінним головним тренером команди.

Селтік Тьємуе Бакайоко

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