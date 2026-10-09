Селтік може підписати колишнього хавбека Челсі та Мілана

Відомий французький півзахисник Тьємуе Бакайоко може продовжити кар'єру в Селтіку.

Про це повідомляє Ентоні Джозеф.

За його інформацією, Бакайоко тренується з Селтіком протягом останніх кількох тижнів. Тепер шотландський клуб розглядає можливість підписання контракту.

У лютому поточного року Бакайоко уже вів переговори з Селтіком, проте тоді шотландський клуб зробив вибір на користь Алекса Окслейда-Чемберлена. Бакайоко перебуває в статусі вільного агента з літа 2025 року, коли покинув АЕК.

32-річний француз відомий, перш за все, за виступами за Монако, Челсі та Мілан. Також грав за Ренн, Наполі та Лор'ян. В 2017 році провів один матч за збірну Франції.

Нагадаємо, влітку поточного року Селтік затвердив Мартіна О'Ніла повноцінним головним тренером команди.