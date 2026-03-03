Бенфіка без Судакова вирвала перемогу у Жил Вісенте в 24 турі Прімейра-ліги

Лісабонська Бенфіка 2 березня провела виїзний матч проти Жил Вісенте у рамках 24 туру португальської Прімейра-ліги.

У першій частині поєдинку уболівальники побачили лише один гол у виконанні грецького форварда "орлів" Павлідіса.

На старті другої 45-хвилинки Ернандес зрівняв цифри на табло, повернувши господарів у гру. Після екватора другого тайму Шельдеруп вивів Бенфіку уперед, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга

2 березня

Жил Вісенте – Бенфіка 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 35 Павлідіс, 1:1 – Ернандес, 1:2 – 73 Шельдеруп

Відзначимо, що за "орлів" повний матч провів лише Анатолій Трубін. Натомість Георгія Судакова навіть не було у заявці на гру через ушкодження.

Раніше повідомлялось, що Судаков втратив місце в основі команди Жозе Моурінью. Також наприкінці лютого 2026-го Георгій пропускав зустріч "орлів" через проблеми з попереком.

Бенфіка завдяки виїзній перемозі набрала вже 58 балів та посідає третє місце у турнірній таблиці першості Португалії. Жил Вісенте з 40 очками йде п'ятим.