Бенфіка готова продати Трубіна влітку: відома ціна на українського голкіпера

Бенфіка готова продати українського воротаря Анатолія Трубіна у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє А Bola.

"Орли" отримали від ряду клубів запити щодо українського голкіпера, деякі з них стали більш конкретними.

Португальський клуб готовий розглядати пропозиції на суму 40 млн євро і більше. Частина цієї суми піде донецькому Шахтарю, з якого воротар за 10 млн євро перейшов у Бенфіку та зберіг за собою права на будь-який майбутній прибуток від угоди.

У поточному сезоні Трубін зіграв за Бенфіку 47 матчів, у яких пропустив 38 голів, 21 відстояв на "нуль".

"Орли" наразі посідають другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. У наступному матчі команда прийме Брагу (9 травня).

Напередодні головний тренер лісабонського колективу Жозе Моурінью розповів про плани на майбутнє у клубі та прокоментував можливість очолити національну збірну Португалії