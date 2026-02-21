Судаков пропустив гру проти АВС через проблеми з попереком: участь українця у матчі ЛЧ з Реалом під питанням – ЗМІ

Півзахисник лісабонської Бенфіки Георгій Судаков не зміг допомогти своїй команді у поєдинку 23-го туру чемпіонату Португалії проти Авеш САД через біль у попереку.

Про це повідомляє O JOJO.

Наразі залишається невідомим, чи встигне атакувальний хавбек відновитися до матчу-відповіді плейоф Ліги чемпіонів проти Реал Мадрид, який відбудеться 25 лютого о 22:00 на "Сантьяго Бернабеу".

Нагадаємо, що Судаков виступає за лісабонський колектив з кінця серпня 2025-го. Клуби домовились про оренду до кінця поточного сезону-2025/26. У футболці португальської команди українець вже провів 33 матчі (4 голи та стільки ж асистів).

Відзначимо, що у крайній грі проти мадридського Реала у плейоф Ліги чемпіонів (поразка 0:1) Судаков вийшов на заміну. Георгій замінив на 74-й хвилині Андреаса Шельдерупа. За цей короткий час українець встиг заробити жовту картку.

Нагадаємо, нещодавно Судаков зазначав, що процес адаптації у Португалії все ще триває, зокрема через високу інтенсивність ігор та великі фізичні навантаження, адже Бенфіка проводить по 7-8 матчів на місяць і 2-3 тренувань у день. Судаков також наголошував на колосальному тиску з боку вболівальників та медіа, який неможливо порівняти з досвідом у Шахтарі.