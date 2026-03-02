Трубін очолив рейтинг найдорожчих воротарів поза топ-5 ліг за версією CIES

Голкіпер збірної України та португальської Бенфіки Анатолій Трубін очолив оновлений рейтинг найдорожчих воротарів світу (поза топ-5 ліг) за версією Міжнародного центру спортивних досліджень.

Про це повідомляє CIES.

Оціночна вартість Трубіна становить 38,99 мільйонів євро. Далі йдуть воротарі Порту Діогу Кошта та Овусу-Одуро з нідерландського АЗ.

Рейтинг найдорожчих воротарів світу за версією CIES, поза топ-5 ліг

Анатолій Трубін (Бенфіка) – 38,99 млн євро Діогу Кошта (Порту) – 35,57 Ром-Джейден Овусу-Одуро (АЗ) – 20,19 Матей Коварж (ПСВ) – 15,51 Станіслав Агкацев (Краснодар) – 15,36

Як відомо, у грудні Трубін зайняв 5-те місце в оновленому рейтингу найдорожчих воротарів світу, де перше місце посів Джанлуїджі Доннарумма з Манчестер Сіті.