Трубіна у Бенфіці може змінити голкіпер Кайрата, яким також цікавиться Спортинг

Голкіпер Кайрата та збірної Казахстану Темірлан Анарбеков потрапив у сферу інтересів португальських Бенфіки та Спортинга.

Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, обидва клубі готові заплатити за 22-річного воротаря близько 2,5 мільйона євро та вже готують офіційні пропозиції щодо трансферу.

Зазначається, що такий інтерес до Анарбекова значно зріс після його виступів у Лізі чемпіонів, де він став першим казахстанським футболістом, якого було визнано гравцем матчу за версією УЄФА.

Напередодні стало відомо, що Бенфіка влітку готова продати українського голкіпера Анатолія Трубіна. Зазначається, що "орли" встановили на Анатолія цінник у розмірі 25 мільйонів євро.