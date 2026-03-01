Судаков не зіграє в матчі з Жил Вісенте через травму

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков пропустить матч 24 туру чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте.

Про це повідомляє A Bola.

Перед грою головний тренер "орлів" Жозе Моурінью оголосив, що два його гравці пропустять цю зустріч, проте не назвав імена футболістів.

За даними джерела, це Судаков і Брума. Георгій продовжує відновлювати від болі в попереку. Через цю причину він пропустив попередню гру чемпіонату проти АВШ та був у запасі в матчі-відповіді Ліги чемпіонів з Реалом.

Нагадаємо, що Судаков виступає за Бенфіку з серпня 2025-го. Відтоді провів у футболці "орлів" 33 гри (4 голи та стільки ж асистів). В останніх поєдинках Георгій втратив довіру Жозе Моурінью.

Раніше головний тренер португальського клубу назвав недолік, який потрібно виправити 23-річному півзахиснику. Український журналіст і коментатор Володимир Звєров заявив, що зменшення ігрового тонусу Георгія є поганою новиною перед плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, де Україна зіграє проти Швеції.