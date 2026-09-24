Заб'є один чи два голи, і тоді я його одразу заберу з поля: Жезуш – про ігровий тонус Роналду

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш розповів, що Кріштіану Роналду відіграє увесь матч проти Уельсу у Лізі націй-2026/27, якщо у нього не виникне жодних проблем зі здоров'ям.

Його слова передає A Bola.

Наставник "лузітан" зазначив, що нападник Аль-Насра є справжнім символом Португалії та її футбольної збірної, наголосивши на популярності 41-річного гравця.

"З огляду на це, чи має він право грати матчі? Сам по собі статус не гарантує автоматичного права. Але я провів із ним рік, я знаю, що ця постать означає для Португалії. Наведу приклад: ми грали в Гонконзі на стадіоні місткістю 55 тисяч глядачів. У матчі, де він не грав, було 3 тисячі, а в матчі, де він грав, – 55 тисяч, ось і вся різниця. Чи зіграє він завтра 90 хвилин – вирішить гра. Сподіваюся, не буде жодних фізичних проблем, усе пройде чудово, він заб'є один чи два голи, і тоді я його одразу заберу з поля", – сказав Жезуш.

Стартовий поєдинок Португалії проти Уельсу у Лізі націй розпочнеться 24 вересня о 21:45 (за київським часом). Цей матч стане для Роналду 234-м у футболці збірної.

Наразі за спиною Кріштіану – 146 голів та 45 асистів у 233-х іграх за національну команду.

Раніше Жорже Жезуш пояснив виклик зіркового португальця на найближчі зустрічі ЛН-2026/27. Сам 41-річний форвард розповів про плани на майбутнє.

Додамо, що Португалія також зіграє у груповому раунді цього турніру з Норвегією та Данією.