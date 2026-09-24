Жезуш розповів, чи націлився на перемогу з Португалією у Лізі націй

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш розповів, що його підопічні прагнуть захистити статус чинних чемпіонів Ліги націй.

Його слова передає A Bola.

Водночас наставник наголосив, що він ще ніколи не здобував титул на чолі національної команди, тому хотів би стартувати на чолі "лузітан" із трофею.

"Я очолюю збірну, яка має найкращих гравців світу. Усі цілі спрямовані на перемогу. До цього мене також привчали в клубах, де я працював. Перший турнір – це Ліга націй, до того ж ми є володарями титулу, тож, очевидно, маємо його захищати. Я ще не вигравав жодного титулу зі збірною – це вперше, і було б добре розпочати з трофею", – заявив коуч португальської команди.

10 липня 2026 року збірна Португалії оголосила про призначення Жезуша, який встиг попрацювати з Кріштіану Роналду у саудівському Аль-Насрі (2025/26). Усі свої титули 72-річний спеціаліст завоював лише на клубному рівні (25 кубків).

Дебют португальського наставника припаде на стартову зустріч Ліги націй-2026/27 проти Уельсу, яка відбудеться 24 вересня о 21:45 (за київським часом).

Нагадаємо, що Португалія двічі тріумфувала у Лізі націй – у 2019-му (перемога над Нідерландами 1:0) та 2025-му (успіх по пенальті над Іспанією).

Раніше Жезуш пояснив виклик Роналду у збірну та розповів про ігрову практику Кріштіану.