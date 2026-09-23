Виграти Лігу націй та забити тисячу голів: Роналду – про плани на майбутнє

Португальський нападник Кріштіану Роналду назвав свої цілі, які хоче втілити до завершення кар'єри.

Його слова передає A Bola.

"Виграти Лігу націй чи забити тисячу голів? І те, і інше. Тисяча голів і національна збірна. Спробувати виграти цю Лігу націй. Це нова ера. Хочу скористатися нагодою, щоб привітати тренера Роберто Мартінеса з чудовою роботою, яку він виконав, попри те, що він є представником іншої національності, що було дуже складно, зважаючи на постійні нападки на нього. З тренером Жорже Жезусом настала нова ера. Я впевнений, що він зробить чудову роботу. Жорже Жезус – ідеальний вибір. Інша тактика, інша мова. Бажаю, щоб усе склалося якнайкраще. Ми всі сповнені впевненості", – зазначив Роналду.

Нагадаємо, що Роналду потрапив у список 25 гравців, яких 72-річний спеціаліст викликав на стартові матчі Ліги націй-2026/27.

Попереду на "лузітан" чекають чотири поєдинки: проти Вельсу (24 вересня), Норвегії (27 вересня), Данії (1 жовтня) та друга гра з норвежцями (4 жовтня).

Додамо, що за спиною 41-річного Роналду 146 голів і 45 асистів у 233 матчах за національну команду, яка двічі тріумфувала у Лізі націй. У 2019-му Португалія у фіналі мінімально здолала Нідерланди (1:0), а у 2025-му – Іспанію по пенальті 5:3 (основний і додатковий час нічия 2:2).

Також у 2016-му Кріштіану у футболці португальської збірної став чемпіоном Європи.