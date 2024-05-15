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Любенович обраний найкращим тренером 28-го туру УПЛ

— 15 травня, 12:58
Любенович обраний найкращим тренером 28-го туру УПЛ

Найкращим тренером 28-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) експерти і вболівальники визнали наставника луганської Зорі Желько Любеновича.

Його команда поступалася Ворсклі у два голи, однак зуміла вирвати перемогу над полтавцями.

Результати голосування вболівальників

  1. Желько Любенович (Минай) — 34%
  2. Сергій Шищенко (Полісся) — 31,9%
  3. Маріно Пушич (Шахтар) — 24,1%
  4. Руслан Ротань (Олександрія) — 10%

Півзахисника національної збірної України з футболу та донецького Шахтаря Георгія Судакова, автора переможного голу у ворота київського Динамо, визнано найкращим гравцем минулого туру УПЛ.

Нагадаємо, Минай просив замінити арбітра, призначеного судити гру проти Ворскли.

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