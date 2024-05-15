Любенович обраний найкращим тренером 28-го туру УПЛ

Найкращим тренером 28-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) експерти і вболівальники визнали наставника луганської Зорі Желько Любеновича.

Його команда поступалася Ворсклі у два голи, однак зуміла вирвати перемогу над полтавцями.

Результати голосування вболівальників

Желько Любенович (Минай) — 34% Сергій Шищенко (Полісся) — 31,9% Маріно Пушич (Шахтар) — 24,1% Руслан Ротань (Олександрія) — 10%

Півзахисника національної збірної України з футболу та донецького Шахтаря Георгія Судакова, автора переможного голу у ворота київського Динамо, визнано найкращим гравцем минулого туру УПЛ.

Нагадаємо, Минай просив замінити арбітра, призначеного судити гру проти Ворскли.