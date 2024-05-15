Любенович обраний найкращим тренером 28-го туру УПЛ
— 15 травня, 12:58
Найкращим тренером 28-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) експерти і вболівальники визнали наставника луганської Зорі Желько Любеновича.
Його команда поступалася Ворсклі у два голи, однак зуміла вирвати перемогу над полтавцями.
Результати голосування вболівальників
- Желько Любенович (Минай) — 34%
- Сергій Шищенко (Полісся) — 31,9%
- Маріно Пушич (Шахтар) — 24,1%
- Руслан Ротань (Олександрія) — 10%
Півзахисника національної збірної України з футболу та донецького Шахтаря Георгія Судакова, автора переможного голу у ворота київського Динамо, визнано найкращим гравцем минулого туру УПЛ.
Нагадаємо, Минай просив замінити арбітра, призначеного судити гру проти Ворскли.