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Минай просив замінити арбітра матчу УПЛ проти Ворскли

Владислав Уткін — 14 травня, 17:09
Минай просив замінити арбітра матчу УПЛ проти Ворскли

Ужгородський Минай просив організаторів замінити суддю матчу 28 туру УПЛ проти полтавської Ворскли.

Про це повідомляє UA-Футбол.

В розпорядженні видання опинився лист від 8 травня, в якому Минай просив УАФ замінити арбітра матчу проти Ворскли Назарія Дьордя, однак прохання клубу було проігноровано.

"ФК Минай високо оцінює роботу та професійні якості Назарія Дьордя і вважає його одним із найперспективніших арбітрів України.
Але Назарій Дьордь одночасно є рідним сином спортивного директора жіночої футбольної команди ФК Минай Вадима Дьордя. Тому, щоб уникнути домислів про «конфлікт інтересів» з боку інших клубів УПЛ, просимо призначити Назарія Дьордя на інший матч 28 туру УПЛ", – сказано в листі.

Зазначимо, що Минай за неоднозначного суддівства здобув драматичну перемогу над Ворсклою (3:2). Переможний гол закарпатців був забитий на 90+8 хвилині із сумнівного пенальті за гру рукою Артема Челядіна. Арбітр ВАР Юрій Іванов запросив Дьордя до перегляду відеоповтору, але рефері свого рішення не змінив.

Пізніше низка українських ЗМІ звернули увагу на те, що головний арбітр є сином спортивного директора жіночої команди Миная Вадима Дьордя.

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