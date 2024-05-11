Минай з камбеком вирвав перемогу над Ворсклою у 28 турі УПЛ
Минай здобув вольову перемогу над Ворсклою в матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 2:3.
Першими забили полтавці. На 36 хвилині забив Євген Павлюк. На 55 хвилині Ворскла подвоїла перевагу, забитим м'ячем відзначився Антон Глущенко.
За рахунку 2:0 гра була перервана через повітряну тривогу.
Ця пауза зіграла на користь закарпатцям, адже вони за останні 15 хвилин матчу зуміли відігратися. На 74 хвилині відзначився Артур Ременяк. А на 80 хвилині Павлюк забив не тільки перший, а останній гол. Проте цього разу у свої ворота.
Ворскла — Минай 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 — 36 Павлюк, 2:0 — 55 Глущенко, 2:1 — 74 Ременяк, 2:2 — 80 Павлюк (аг),
Ворскла: Ісенко, Павлюк, Крупський, Кане, Сіссоко, Пердута, Скляр, Бацула, Мякушко, Глущенко, Степанюк
Минай: Кемкін, Дмитрук, Прокопчук, Чуєв, Скиба, Петько, Вітенчук, Кораблін( Гунічев 46'), Устименко, Ременяк, Вакула
Попередження: Степанюк 28 — Скиба 35, Петько 3
Попри камбек, ужгородці залишились основними аутсайдерами чемпіонату з 20 очками в активі. І тепер Минай втратив математичні шанси піднятися вище зони перехідних матчів УПЛ.
Зі свого боку полтавці посідають 9 місце із 31 заліковими пунктами в активі.
Нагадаємо, у минулому турі Минай поступився Вересу, а Ворскла програла Металісту 1925.