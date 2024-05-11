Минай з камбеком вирвав перемогу над Ворсклою у 28 турі УПЛ

Минай здобув вольову перемогу над Ворсклою в матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Першими забили полтавці. На 36 хвилині забив Євген Павлюк. На 55 хвилині Ворскла подвоїла перевагу, забитим м'ячем відзначився Антон Глущенко.

За рахунку 2:0 гра була перервана через повітряну тривогу.

Ця пауза зіграла на користь закарпатцям, адже вони за останні 15 хвилин матчу зуміли відігратися. На 74 хвилині відзначився Артур Ременяк. А на 80 хвилині Павлюк забив не тільки перший, а останній гол. Проте цього разу у свої ворота.