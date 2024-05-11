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Минай з камбеком вирвав перемогу над Ворсклою у 28 турі УПЛ

Владислав Уткін — 11 травня, 15:33
Минай з камбеком вирвав перемогу над Ворсклою у 28 турі УПЛ

Минай здобув вольову перемогу над Ворсклою в матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Першими забили полтавці. На 36 хвилині забив Євген Павлюк. На 55 хвилині Ворскла подвоїла перевагу, забитим м'ячем відзначився Антон Глущенко.

За рахунку 2:0 гра була перервана через повітряну тривогу.

Ця пауза зіграла на користь закарпатцям, адже вони за останні 15 хвилин матчу зуміли відігратися. На 74 хвилині відзначився Артур Ременяк. А на 80 хвилині Павлюк забив не тільки перший, а останній гол. Проте цього разу у свої ворота.

Чемпіонат України — УПЛ
28 тур, 11 травня

Ворскла — Минай 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 — 36 Павлюк, 2:0 — 55 Глущенко, 2:1 — 74 Ременяк, 2:2 — 80 Павлюк (аг),

Ворскла: Ісенко, Павлюк, Крупський, Кане, Сіссоко, Пердута, Скляр, Бацула, Мякушко, Глущенко, Степанюк

Минай: Кемкін, Дмитрук, Прокопчук, Чуєв, Скиба, Петько, Вітенчук, Кораблін( Гунічев 46'), Устименко, Ременяк, Вакула

Попередження: Степанюк 28 Скиба 35, Петько 3

Попри камбек, ужгородці залишились основними аутсайдерами чемпіонату з 20 очками в активі. І тепер Минай втратив математичні шанси піднятися вище зони перехідних матчів УПЛ.

Зі свого боку полтавці посідають 9 місце із 31 заліковими пунктами в активі.

Нагадаємо, у минулому турі Минай поступився Вересу, а Ворскла програла Металісту 1925.

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