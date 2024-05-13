Ворскла — Шахтар: анонс і прогноз фіналу Кубку України

Полтавська Ворскла зіграє з донецьким Шахтарем зіграє у фіналі Кубку України. Матч відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному. Початок — о 19:00, 15 травня.

Ворскла

Полтавський клуб підходить до матчу в поганій форми. І це щодо команди, яка не знає смаку перемог протягом уже 6 матчів, а останні 5 зустрічей програла — вельми м’яке формулювання. Примітно, що в 4 з 5 програних "зелено-білими" матчів команда Сергія Долганського поступалася мінімально.

В останній грі Ворскла програла Минаю 2:3, хоча по ходу зустрічі перемагала суперника 2:0. В Українській Прем'єр-лізі (УПЛ) полтавці посідають 11 сходинку.

Шахтар

До фінішу сезону донецький колектив підійшов із показниками, які можна назвати ледь не ідеальними. Команда Маріно Пушича має в своєму активі серію перемог із 14 матчів. Шахтар не хибить з моменту поразки від французького Марселя в матчі-відповіді плей-оф Ліги Європи.

В 28 турі УПЛ Шахтар переграв київське Динамо (1:0). "Гірники" утримують 1 сходинку в лізі, й лідерство до закінчення сезону вже не віддадуть.

Турнірна сітка

На шляху до фіналу Ворскла здолала опір харківського Металіста 1925 (3:0), київської Оболоні (3:0) і житомирського Полісся (1:0). В усіх випадках полтавський клуб грав на виїзді.

Шахтар був сильніший за рівненський Верес (3:0), сумську Вікторію (3:0) і одеський Чорноморець (4:1). В двох перших випадках донецький клуб грав у гостях, а "моряків" переграв на номінально домашній арені.

Зазначимо, що в двох особистих зустрічах у межах УПЛ перемоги в цьому сезоні святкував Шахтар (2:1, 1:0).

Історія зустрічей

У чемпіонатах України та розіграшах Кубку країни клуби зустрічалися 66 разів. Неважко помітити майже тотальне домінування Шахтаря. В активі Ворскли лише 7 перемог, 12 ігор завершились унічию, решту матчів — а це 47 зустрічей, виграв Шахтар.

В межах Кубку шляхи команд перетиналися 9 разів. Ворскла перемогли двічі, Шахтар відповів 5 вікторіями, ще у 2 матчах за підсумками 90 хвилин переможця виявити не вдалося.

Пряма мова

Самбу Сіссоко (півзахисник Ворскли): "Шанси є. Все вирішиться в одній грі. Тут може відбутися все, що завгодно, це не чемпіонат, де може бути запас очок. Ворскла дуже мотивована на фінальний матч Кубка України."

Маріно Пушіч (наставник Шахтаря): "Для нас багато що означає цей вихід у фінал Кубка України. Це шанс виграти трофей. З ким зіграти у фіналі, для мене значення не має. Ми раді, що вийшли у фінал, а зараз переключаємось на УПЛ. Було б чудово виграти Кубок, з нетерпінням чекаю фіналу."

Орієнтовні склади

Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Пердута, Бацула — Сіссоко, Скляр — Кане, Глущенко, Мякушко — Степанюк;

Шахтар: Різник — Конопля, Матвієнко, Бондар, Азаров — Степаненко — Зубков, Марлон, Судаков, Кевін — Сікан.

Цифри й факти

Обслуговувати фінал буде суддя Віталій Романов. Асистентами арбітра з Дніпра в полі будуть Семен Шлончак (Черкаси) та Володимир Висоцький (Запоріжжя). Четвертий арбітр — Марина Стрілецька (Суми). Суддею VAR буде Олексій Деревінський з Хмельницького, асистент — Руслан Єрмоленко (Чернігів). Зазначимо, що Деревінський працював суддею в полі на матчі 28-го туру УПЛ Шахтар — Динамо, за підсумками якого "гірники" достроково виграли чемпіонат України сезону-2023/24;

Фінал у Рівному буде ювілейним, 30-м у історії турніру, але це місто та стадіон "Авангард" приймають матч такого рівня вперше. Рівне стане дев'ятим містом-господарем фіналу. Раніше вирішальний матч змагання приймали Київ, Харків, Дніпро, Суми, Полтава, Львів, Запоріжжя і Тернопіль;

Команди з Полтави та Донецька вже зустрічалися у фіналі другого за престижністю національного турніру. Це сталося в сезоні-2008/09, і тоді "зелено-білі" під керівництвом Миколи Павлова здобули сенсаційну перемогу над "гірниками" у Дніпропетровську, а єдиний м’яч у зустрічі забив Василь Сачко;

У разі перемоги над Ворсклою Шахтар випередить київське Динамо за кількістю перемог у фіналі змагання, й стане рекордсменом за кількістю завойованих Кубків України — наразі в "біло-синіх" та "помаранчево-чорних" по 13 трофеїв. Також в турнірі перемагали одеський Чорноморець (двічі), сімферопольська Таврія та Ворскла;

Основний воротар Шахтаря Дмитро Різник є вихованцем Ворскли та захищав кольори першої команди полтавського клубу протягом 4 років — з 2019 по 2023 рік, коли перейшов до "гірників" (неофіційно — за 3 мільйони євро).

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на ICTV2.

Коментувати матч будуть Денис Босянок та Роман Бебех.

Прогноз букмекерів

Перемога Ворскли - 9,20;

Нічия - 5,20;

Перемога Шахтаря - 1,42.

Прогноз Чемпіона

Перемога Шахтаря — 2:0.