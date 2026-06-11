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Збірна Японії втратила капітана перед стартом ЧС-2026

Олександр Булава — 11 червня 2026, 21:33
Збірна Японії втратила капітана перед стартом ЧС-2026
Ватару Ендо
Ліверпуль

Півзахисник Ліверпуля та збірної Японії Ватару Ендо не допоможе своїй національній команді на чемпіонаті світу-2026, який відбудуться у США, Канаді та Мексиці.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У лютому хавбек переніс операцію через перелом лівої стопи, після чого капітан збірної Японії провів більшу частину сезону-2025/26 років поза грою та тренувався самостійно, перш ніж поступово повернувся до командних тренувань ближче до кінця кампанії.

Проте, у четвер, 11 червня, національна команда Японія оголосила, що Ендо вибуває з турніру.  Останній тиждень півзахисник самостійно тренувався після рецидиву травми. Його замінить у складі нападник Шуто Мачіно з Боруссії Менгенгладбах.

Зазначимо, що це другу суттєва втрата для Японії. У травні травму отримав вінгер Брайтона Каору Мітома.

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Суперниками Японії по групі F на ЧС-2026 будуть команди Нідерландів, Тунісу та Швеції. Перший поєдинок на Мундіалі "самураї" проведуть 14 червня проти Нідерландів.

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