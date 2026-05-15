Ключовий гравець збірної Японії пропустить ЧС-2026

Вінгер Брайтона та збірної Японії Каору Мітома пропустить чемпіонат світу-2026 з футболу через травму.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець не зміг дограти матч 26 туру англійської Прем'єр-ліги з Вулвергемптоном (3:0). У футболіста діагностували травму задньої поверхні стегна.

28-річний Мітома не встигне відновитися до початку Мундіалю.

У цьому сезоні Мітома зіграв 27 матчів за клуб у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав одну гольову передачу.

Зазначимо, що чемпіонат світу 2026 року прийматимуть три країни – США, Канада і Мексика. Турнір триватиме з 11 червня по 19 липня. Вперше в історії турніру в ньому візьмуть участь 48 збірних.

Суперниками Японії по групі F на ЧС-2026 будуть команди Нідерландів, Тунісу та Швеції. Перший поєдинок на Мундіалі "самураї" проведуть 14 червня проти Нідерландів.