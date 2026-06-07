Легендарний тренер назвав головних фаворитів ЧС-2026

Італійський тренер Фабіо Капелло поділився своїми очікуваннями від чемпіонату світу-2026 з футболу, який розпочнеться вже 11 червня.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

Досвідчений фахівець назвав команди, які вважає основними претендентами на титул. До цього списку він не додав збірну Аргентини, яка є чинним чемпіоном.

"Франція та Іспанія – головні фаворити, оскільки мають вищий рівень технічної майстерності. Мене інтригує збірна Англії під керівництвом Тухеля. Німеччина дещо здала свої позиції, але я з нетерпінням чекаю можливості побачити її виступ на цьому чемпіонаті світу. Однак я вболіваю за збірну Бразилії Анчелотті. У нього неймовірний характер, він швидко адаптується до будь-яких умов, а зробити це в Бразилії зовсім непросто", – підсумував Капелло.

Зазначимо, що ЧС-2026 прийматимуть США, Канада та Мексика. Фінал турніру відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді.