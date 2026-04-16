Колишня зірка Селтика увійшов у тренерський штаб збірної Японії

Відомий у минулому півзахисник Суньсуке Накамура увійшов у тренерський штаб збірної Японії.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футболу Японії.

Він допомагатиме головному тренеру команди Хадзіме Моріясу під час чемпіонату світу 2026 року. Попереднім місцем роботи Накамури була Йокогама, де 47-річний фахівець працював асистентом головного тренера з лютого 2023 до січня 2026 року.

Саме в лютому 2023 року в складі Йокогами Накамура завершив кар'єру гравця. Хавбек найбільше відомий за виступами в Європі за італійську Реджину, шотландський Селтик та іспанський Еспаньол. У 2000 – 2010 роках провів 98 матчів за збірну Японії та відзначився у них 24 забитими голами.

Нагадаємо, на ЧС-2026 суперниками Японії по груповому етапу будуть збірні Нідерландів, Швеції та Тунісу.

Наприкінці березня Японія стала першою азійською командою, яка обіграла збірну Англії.