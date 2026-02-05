Набираємо оберти: Бражко – про перемогу над Вересом

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко оцінив готовність команди до другої частини сезону після перемоги у контрольному матчі з Вересом (3:2).

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Настрій гарний, перемогли. Для цього ми працюємо – щоб перемагати в кожному матчі і в чемпіонаті України, і в єврокубках. Набираємо оберти не лише через тренування, а й через ігри. Так підготовчий процес проходить краще і, я думаю, більше тактики напрацьовується. Я зіграв 60 хвилин, і ми непогано виклалися, віддали сили. Далі тренування й підготовка до наступних спарингів. По результату можна було зрозуміти, що й напруга була, й голи були, й були зайві емоції, багато жовтих карток. Але це футбол, і атмосфера рівня УПЛ може бути й на зборах. Такі ігри теж потрібні, щоб трохи завестися, відчути азарт. Тому це нормально. Ми після гри потиснули руки, все добре", – розповів хавбек.

Також гравець розповів про шедевральний гол з дальньої дистанції, такі удари він відпрацьовував на тренуваннях команди.

"Я кілька днів тому так забив гол на тренуванні, але тоді мені покотив м'яч Шапаренко. Коли Буяльський поставив м'яч, то я одразу побачив, що суперники опустилися на лінію штрафного майданчика. Буяльський теж це побачив і покотив м'яч. Я прийняв його і подумав, чому б ні. Якщо є удар, то треба бити. Я добре приклався і влучив. Я відпрацьовував це на тренуваннях і після тренувань. Треба більше бити в грі", – сказав Бражко.

Нагадаємо, держагентство PlayCity 26 січня оштрафувало футбольний клуб Динамо Київ на 5,19 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор.