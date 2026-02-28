Бражко: У чемпіонаті хочемо наздогнати втрачене

Півзахисник Динамо Володимир Бражко оцінив перемогу над Епіцентром (4:0) у 18 турі чемпіонату України, де він відзначився голом з пенальті.

Його слова передає пресслужба киян.

"Приємно перемагати. Коли викладаєшся в кожному матчі на максимум – це винагороджується трьома очками. Хочеться й надалі віддаватися повністю та здобувати позитивний результат. Піднесений настрій команди? Ви самі усе бачите, збори завжди важливі, вони складні, але необхідні. Навіть за складних погодних умов потрібно виходити й грати – без жодних виправдань. Поле, м'яч і гра – усе вирішується на полі", – сказав хавбек.

Також Бражко виділив важливість наступного матчу команди – у Кубку України проти Інгульця.

"Кубок для нас – це теж пріоритет. Ми хочемо перемагати в кожному матчі, зокрема в чемпіонаті наздоганяти втрачене. А кубок – це взагалі інший турнір, там протистояння складається з одного матчу, тож потрібна максимальна концентрація всі 90 хвилин, а якщо буде потрібно – й у серії пенальті. Будемо робити усе задля перемоги", – розповів Бражко.

Ця перемога дозволила киянам набрати 33 очки та наблизитись до третьої сходинки турнірної таблиці УПЛ. Наразі вони відстають від житомирського Полісся на один заліковий бал.

Нагадаємо, у цьому ж поєдинку Андрій Ярмоленко відзначився 117 забитим м'ячем, що дозволило йому зрівнятися і Євгенієм Селезньовим у списку найкращих бомбардирів турніру за всю історію.