Бражко отримав травму перед матчем із Кривбасом

Півзахисник Динамо Київ і збірної України Володимир Бражко отримав травму перед матчем 25 туру УПЛ проти Кривбаса (26 квітня).

Бражко повинен був вийти в основному складі Динамо, проте зазнав пошкодження задньої поверхні стегна. Замість нього в основі киян вийшов Олександр Яцик. Ступінь складності травми Бражка та терміни відновлення наразі не відомі.

Матч Кривбас – Динамо повинен був розпочатися о 13:00 за київським часом, проте старт перенесли на 50 хвилин через повітряну тривогу.

У поточному сезоні на рахунку Бражка 4 голи та 2 асисти в 32 матчах за Динамо в усіх турнірах. Контракт із киянами діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро.