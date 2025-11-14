Збірна України прибула у Польщу на матч з Ісландією у відборі на ЧС-2026

Збірна України прибула до Польщі, де зіграє матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти збірної Ісландії.

Про це повідомляє УАФ.

Україні залишилося провести один матч – 16 листопада "синьо-жовті" зіграють проти Ісландії.

Ісландці, попри рівність очок, випереджають Україну в турнірній таблиці через додаткові показники. Тому, українцям необхідно здобути перемогу, аби потрапити у плейоф кваліфікації.

Нагадаємо, наразі Україна бореться за вихід на чемпіонат світу 2026 року. У першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном.

У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан, а в листопаді розгромно поступилась Франції.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.