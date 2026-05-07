Кривцов: Мальдера – найкращий варіант для збірної України
Колишній захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов поділився думкою щодо можливого призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера збірної України.
Слова гравця наводить Футбол 24.
"Збірній 100% потрібно було перезавантаження після невдалих виступів та результатів. Я вважаю, що Андреа Мальдера показав свою роботу, коли він був у штабі Андрія Шевченка. Були досить непогані результати, як я вважаю. Плюс був свій стиль у збірній. Я думаю, що це, мабуть, найкращий варіант з тих, кого можна було запросити.
Він дуже сильно розбирається в тактиці, прямо до кісточок розбирав гру суперників. Потім підлаштовував нашу тактику та якісь деталі під певну команду. Тобто він мені конкретно як захиснику дав багато нової інформації, навчив мене декотрим речам в плані роботи з м'ячем у захисті. І я бачив, що всім гравцям подобалось, як він все розповідає та вкладає в наші голови, щоб все було зрозумілим. Він приймав участь у всіх аспектах нашої гри, як-то стандартні положення або вихід з оборони", – заявив Кривцов.
Нагадаємо, кілька днів тому інформацію про призначення Мальдери підтвердив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.