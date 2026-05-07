Кривцов: Мальдера – найкращий варіант для збірної України

Олег Дідух — 7 травня 2026, 21:36
Сергій Кривцов
Колишній захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов поділився думкою щодо можливого призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера збірної України.

Слова гравця наводить Футбол 24.

"Збірній 100% потрібно було перезавантаження після невдалих виступів та результатів. Я вважаю, що Андреа Мальдера показав свою роботу, коли він був у штабі Андрія Шевченка. Були досить непогані результати, як я вважаю. Плюс був свій стиль у збірній. Я думаю, що це, мабуть, найкращий варіант з тих, кого можна було запросити.

Він дуже сильно розбирається в тактиці, прямо до кісточок розбирав гру суперників. Потім підлаштовував нашу тактику та якісь деталі під певну команду. Тобто він мені конкретно як захиснику дав багато нової інформації, навчив мене декотрим речам в плані роботи з м'ячем у захисті. І я бачив, що всім гравцям подобалось, як він все розповідає та вкладає в наші голови, щоб все було зрозумілим. Він приймав участь у всіх аспектах нашої гри, як-то стандартні положення або вихід з оборони", – заявив Кривцов.

Нагадаємо, кілька днів тому інформацію про призначення Мальдери підтвердив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

