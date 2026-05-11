Кривцов: Я знав, що Мальдера очолить збірну України
Колишній захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов коментарі підтвердив інформацію, що Андреа Мальдера очолить збірну України.
Про це він розповів у коментарі ВЗБІРНА.
"Закулісна інформація в мене була, я знав, що Мальдера очолить збірну. Здивування не було, але, слухайте, тут такий момент: не кожен іноземний тренер зараз пішов би працювати у нашу збірну, судячи з того, що в Україні коїться...
У мене були два кандидати – Йовічевич та Андреа. Для мене вони рівноцінні. В Андре просто більше досвіду, тому що він працював і в Англії, і в Італії, а в Йовічевича великий плюс – знання української мови. Він знайомий з українським футболом.
Андре ніколи не працював головним тренером, але вірю, що в нього достатньо досвіду, щоб бути головним тренером і бути успішним", – заявив Кривцов.
Нагадаємо, кілька днів тому інформацію про призначення Мальдери підтвердив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Колоса Тарас Степаненко може приєднатися до нового тренерського штабу збірної України.