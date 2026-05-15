УАФ анонсувала призначення нового головного тренера збірної України

Олександр Булава — 15 травня 2026, 21:02
Українська асоціація футболу оголосила про проведення пресконференції щодо призначення нового головного тренера національної збірної.

Захід відбудеться у понеділок, 18 травня 2026 року, у Будинку футболу за підсумками засідання Виконавчого комітету УАФ.

Одне з питань порядку денного: призначення нового головного тренера збірної України. Початок – о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, 22 квітня Сергій Ребров залишив посаду наставника національної команди. Фахівець не зміг вивести "синьо-жовтих" на чемпіонат світу 2026.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, збірну України очолить італійський фахівець Андреа Мальдера, який узгоджує з УАФ останні деталі угоди.

Наприкінці травня та на початку червня "синьо-жовті" зіграють два товариські матчі – проти Польщі та Данії. До початку спарингів УАФ має представити нового головного тренера збірної.

Збірна України з футболу

